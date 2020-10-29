УХЛ: «Кременчук» обіграв «Маріуполь»

УХЛ: «Кременчук» обіграв «Маріуполь»

Укрінформ
Перша перемога в сезоні чинного чемпіона. 

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 2-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» переміг на чужому льоду «Маріуполь» 6:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон країни – «Кременчук» впевнено обіграв на виїзді новачка ліги – «Маріуполь» - 6:1. У складі гостей шайби закинули: Серанов, Коробов, Кисельов, Денискін, Гриценко, Ворона.

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Як повідомляв Укрінформ, в матчах 2-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 9:2, а «Сокіл» (Київ) обіграв на виїзді «Дніпро» (Херсон) – 7:4.

Фото: сайт УХЛ

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