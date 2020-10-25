УХЛ: «Дніпро» обіграв «Білий Барс»

Клуб з Херсона здобув першу перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) стартував новий сезон. В матчі 1-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 4:3, повідомляє Укрінформ.

Один з фаворитів чемпіонату здобув непросту перемогу на старті сезону. У складі «Дніпра» шайби закинули: Крисанов, Декало-2, Макаров. За «Білий Барс» відзначились Таран, Даниленко-2. 4:3 – перемога «Дніпра».

Сьогодні в УХЛ відбудеться ще один матч. Фіналісти плей-офф «Кременчук» і «Донбас» розіграють Кубок Відкриття.

Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі регулярного чемпіонату «Сокіл» обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 2:1.

Фото: сайт УХЛ