«Сокіл» і «Будівельник» знову у грі

Довгоочікуване поповнення в хокейній та баскетбольній лігах України.

Цього місяця повернувся великий український спорт. Вже розпочалися сезони баскетбольної Суперліги і хокейної ліги (УХЛ). В обох турнірах з’явилися старі-нові команди: у великий баскетбол повернувся київський «Будівельник», в хокей - «Сокіл». Що сталося і як це вплине на розвиток спорту в Україні?

Розрахувалися з боргами і на паркет

Найтитулованіший український баскетбольний клуб київський «Будівельник» (десять чемпіонських титулів і п’ять Кубків України) погасив заборгованість і повернувся в новому розіграші Суперліги. Домашні ігри команда гратиме в столичному Палаці спорту. Востаннє він приймав матчі чемпіонату країни в сезоні 2017/2018 років.

Варто пояснити, чому «Будівельник» повертається одразу у Суперлігу, а не починає сезон у нижніх ешелонах. Генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський заявив, що у 2018 році киян зняли з чемпіонату спеціальним рішенням. В ньому йшлося про те, що в разі погашення боргів «Будівельник» матиме право розпочати сезон одразу з Суперліги.

Новий колектив і перевірений тренер

В новому сезоні команду очолює добре відомий українському вболівальнику, колишній тренер «Дніпра», баскетбольна легенда Литви Вальдемарас Хомічюс. «Відроджений» «Будівельник» стартував з трьох поразок «Дніпру», «Харківським Соколам» і «Одесі». Команді наразі не вистачає глибини складу, помітно, що комплектацію вели поспіхом. З лідерів відзначимо Михайла Анісімова, Сергія Горбенка, Романа Козлова. Є кілька сильних американців – Реджі і Брайс Джонсони, Зак Томас.

Після матчу з «Одесою» Хомічюс оцінив ситуацію в клубі і окреслив плани на майбутнє. «Попереду дуже багато роботи, яку варто зробити, щоб грати, як «Одеса». Хлопці в нас хороші, але фізики не вистачає. Багато претензій не маю. Головне, щоб гравці зрозуміли свої помилки і вдосконалювалися», - заявив головний тренер «Будівельника».

«Сокіл» знову у хокейній вишці

В новому сезоні на хокейній карті України з’явилася ще одна команда. Найтитулованіший вітчизняний хокейний клуб (дванадцятиразовий чемпіон України) київський «Сокіл» повернувся у великий хокей після шестирічної паузи.

Після того, як власник клубу Сергій Тарута припинив фінансування клубу, «Сокіл» був змушений припинити свої виступи. «Сокіл» фактично існував, як хокейна школа. Стараннями вболівальників та ветеранів команди інформацію про ситуацію з командою донесли до міського голови Києва Віталія Кличка. За підтримки місцевої влади з міського бюджету(п’ять мільйонів гривень фінансування) виділили кошти для функціонування старого-нового клубу.

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Молодіжка на чолі з Шафаренко

Вихованці хокейної школи «Соколу» стали кістяком новоствореної команди. Майже всі гравці – 1997-2002 років народження. Головним тренером киян став Олег Шафаренко – колишній гравець «Сокола», учасник дев’яти чемпіонатів світу. Свій новий сезон «соколята» розпочали з перемоги над «Маріуполем» з рахунком 2:1. Першу шайбу за клуб в новому сезоні закинув Богдан Середницький.

«Ми зараз в гарній формі, адже мали багато часу на підготовку. Тренування почали з серпня. В нас зараз багато молодих гравців, але я думаю, що це ніяк не впливає на нашу гру. Наприклад, навіть в матчі з «Маріуполем» обидві шайби закинули гравці 2001 і 2002 року народження», - прокоментував стан команди форвард Богдан Середницький.

Маленькими кроками вперед

Ми отримали плюс два легендарних клуби в когорту українського спорту. Якщо у нашій країні відбувається відродження таких колективів, отже, ми розвиваємося. Звичайно, з першого сезону розраховувати на медалі важко, проте організація роботи в клубах свідчить про готовність зазіхати на велике. «Металіст», «Дніпро», «Чорноморець», тепер ваша черга повертатися.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайти ФБУ і УХЛ