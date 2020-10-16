Суперліга: «Прометей» обіграв «Хімік», «Будівельник» програв «Дніпру»

Чергові перемоги в сезоні здобули «Запоріжжя», «Київ-Баскет» і «Тернопіль».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В центральному матчі чергового ігрового дня «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Хімік» (Южне) - 94:72, повідомляє Укрінформ.

В Кам'янському господарі дуже потужно провели першу половину – 51:32 і без проблем довели справу до загальної перемоги – 94:72. Найрезультативніші гравці матчу: Тайрелл Нельсон («Хімік») – 25, Маркіз Рід («Прометей») – 22.

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Сьогодні також відбулись інші матчі: «Запоріжжя» - «Одеса» - 80:66, «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет» - 67:102, «Миколаїв» - «Тернопіль» - 68:106, «Будівельник» - «Дніпро» - 78:94.

Після трьох зіграних матчів лідирує в чемпіонаті «Київ-Баскет», який здобув три перемоги і набрав 6 очок.

Як повідомляв Укрінформ, в попередній ігровий день «Прометей» переміг вдома «Одесу» - 68:55.