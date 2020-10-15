Баскетбольні матчі в Україні до кінця року проходитимуть без глядачів

До кінця 2020 року баскетбольні поєдинки у всіх професійних чоловічих і жіночих баскетбольних українських лігах будуть проходити без глядачів на трибунах

Це пов'язано з тим, що Кабінет Міністрів України продовжив карантин в країні до 31 грудня, повідомляє пресслужба ФБУ.

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Зазначається також, що в Україні "дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професіональних спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися із глядачами за окремим погодженням із МОЗ) за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників".

Фото: fbu.ua.