У Лізі чемпіонів ФІБА затвердили протоколи переносу матчів

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) затвердила протоколи переносу матчів Ліги чемпіонів, підготувавшись до проведення змагань в умовах пандемії коронавірусу.

Відтепер не буде застосовуватися правило зарахування поразки 0:20, якщо команда не змогла зіграти через велику кількість захворілих, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"Команда може розраховувати на скасування та перенос матчу, якщо:

має менше 8-ми баскетболістів, готових зіграти;

неможливість баскетболістів грати підтверджена відповідними тестами сертифікованих лабораторій;

прохання про перенесення матчу подано не пізніше, ніж за 72 години до його початку", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше чемпіон України "Дніпро" не зміг пробитися в основний етап Ліги чемпіонів ФІБА, поступившись у першому раунді кваліфікації нідерландському "Гронінгену".

Фото: fbu.ua.