За БК "Будівельник" гратиме американський форвард Томас

Четвертим новачком київського баскетбольного клуба Суперліги "Будівельник" став 24-річний американський форвард Закарі Раян Томас.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

Томас (зріст - 201 cм, вага - 103 кг) минулого сезону встиг відіграти до настання карантину 16 матчів в італійській Серії А за клуб "Пезаро". Він приносив команді 7,3 очка, 4,2 підбирання, 1,3 асиста за 24,4 хвилини у середньому за гру.

Раніше "Будівельник" підписав українців Андрія Кожем'якіна та Романа Козлова, а також американців Гейба Дево, Реджі Джонсона та Брайса Джонсона.

Фото: fbu.ua.