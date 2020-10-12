Леброн Джеймс – кращий гравець фіналу НБА

Джеймс вчетверте в кар’єрі став MVP фіналу НБА.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вчетверте в кар'єрі визнаний MVP фіналу НБА, повідомляє Sport Arena.

Сьогодні «Лейкерс» стали чемпіонами НБА, обігравши «Майамі Хіт» в шостому матчі серії (106:93), а Леброн оформив тріпл-дабл (28 очок + 14 підбирань + 10 передач).

Джеймс став першим гравцем в історії НБА, хто ставав MVP фіналу в складі трьох різних команд: в 2012 і 2013 роках він вигравав приз як баскетболіст «Майамі Хіт», в 2016 році - в складі «Клівленд Кавальєрс».

За кількістю виграних титулів MVP Джеймс вийшов на друге місце, залишивши позаду Меджіка Джонсона, Тіма Данкана і Шакіла О'Нілла. Попереду лише Майкл Джордан, який ставав кращим гравцем фіналів НБА шість разів.

Як повідомляв Укрінформ «Лейкерс» виграли 17-й чемпіонський титул в історії, повторивши рекорд «Бостон Селтікс». Для «Лейкерс» перемога в НБА стала першою за 10 років.

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