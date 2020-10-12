"Лос-Анджелес Лейкерс" виграли чемпіонат НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпіонами північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2019/20.

У шостому матчі фінальної серії плей-офф на "АдвентХелс Арені" в Орландо "Лейкерс" з рахунком 106:93 (28:20, 36:16, 23:22 19:35) завдали поразки "Маямі Хіт" і виграли серію 4:2, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Леброн Джеймс, який оформив тріпл-дабл (28 очок + 14 підбирань + 10 передач).

"Лейкерс" здобули своє 17-е чемпіонство в історії і зрівнялися за кількістю трофеїв з "Бостон Селтікс". Востаннє команда брала чемпіонські персні в 2010 році, обігравши у фіналі "Орландо Меджік". Лейкерс п'ять разів ставали чемпіонами, коли базувалися в Міннеаполісі (1949, 1950, 1952, 1953, 1954), і дванадцять разів після переїзду в Лос-Анджелес (1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020).

Фото: Getty Images.