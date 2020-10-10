Суперліга: «Дніпро» обіграв «Черкаські Мавпи»

Чинний чемпіон стартував з перемоги.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В черговий ігровий день «Дніпро» переміг на своєму майданчику «Черкаські Мавпи» - 85:78, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон країни – «Дніпро» стартував в новому сезоні з важкої домашньої перемоги над «Черкаськими Мавпами» - 85:78. Найрезультативніші гравці матчу: Олександр Кобець («Черкаські Мавпи») – 38, Джаред Террелл («Дніпро») – 32.

Сьогодні також зіграють ще два матчі: «Тернопіль» - «Одеса», «Київ-Баскет» - «Хімік».

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня відбулися три матчі першого туру: «Тернопіль» - «Хімік» - 64:80, «Харківські Соколи» - «Черкаські Мавпи» - 70:69, «Київ-Баскет» - «Одеса» - 74:54.