«Запоріжжя» обіграло «Прометей» на старті сезону Суперліги

В Україні розпочався баскетбольний чемпіонат.

В стартовому матчі нового сезону української баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» обіграло на виїзді «Прометей» (Камянське) – 78:69, повідомляє Укрінформ.

Запорожці були сильнішими у всіх чвертях, а найрезультативнішим гравцем зустрічі став американський легіонер Майк Кеффі (21 очко + 10 передач). У складі «Прометея» кращим був Денис Лукашов (12 очок + 11 передач).

8 жовтня відбудуться ще три матчі першого туру: «Тернопіль» - «Хімік», «Харківські Соколи» - «Черкаські Мавпи» і «Київ-Баскет» - «Одеса».

Як повідомляв Укрінформ, баскетбольний сезон в Україні офіційно стартував матчами Фіналу чотирьох Кубка України, переможцем турніру став «Хімік».

Фото: сайт ФБУ