Матч "Прометей" - "Запоріжжя" відкриває новий сезон у баскетбольній Суперлізі України

Українська чоловіча баскетбольна Суперліга-2020/21 стартує в середу, 7 жовтня, поєдинком у Кам'янському між "Прометеєм" і "Запоріжжям".

Ще сім матчів будуть зіграні 8 і 10 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Новий сезон в Суперлізі мав розпочатися 6 жовтня поєдинком "Миколаєва" з "Харківськими Соколами", однак зустріч перенесли через виявлення коронавірусу в складі "корабелів".

Відзначимо, що в нинішній національній першості виступлять 11 команд: чинний чемпіон "Хімік" (Южний), "Тернопіль-ТНЕУ", "Дніпро", "Миколаїв", "Будівельник" (Київ), "Київ-Баскет", "Харківські Соколи", "Черкаські Мавпи", "Одеса", "Прометей" і "Запоріжжя".