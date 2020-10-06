Матч баскетболістів "Дніпра" і "Миколаєва" перенесений через коронавірус

Поєдинок Української баскетбольної Суперліги між "Дніпром" і "Миколаєвом", який мав пройти 8 жовтня в Дніпрі, перенесений через виявлення коронавірусу в складі "корабелів".

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), це вже другий поєдинок миколаївської команди, який перенесений, передає Укрінформ.

6 жовтня підопічні Кріса Томаса мали вийти на паркет проти "Харківських Соколов". Ця гра відбудеться пізніше.

Виходячи з цього, "Дніпро" відкриє для себе сезон у Суперлізі 10 жовтня домашнім матчем проти "Черкаських Мавп".

Фото: mbcmklv.com.