"Хімік" відібрав у "Дніпра" титул володаря Кубка України з баскетболу

Баскетболісти южненського "Хіміка" стали володарями Кубка України сезону-20219/20.

У вирішальному матчі "Фіналу чотирьох" Кубка України "Хімік" обіграв володарів трофею трьох попередніх сезонів "Дніпро", повідомляє Укрінформ.

Фінал завершися з рахунком 78:77 (20:24, 20:17, 20:23, 18:13) на користь "Хіміка".

Южненці здобули свій другий в історії Кубок України і перший з 2016 року, а також перервали гегемонію "Дніпра" в цьому турнірі, яка тривала три роки.