"Лейкерс" обіграли "Маямі" у другому матчі фіналу НБА

На "АдвентХелс Арені" в Орландо завершився другий матч фінальної серії плей-офф північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

"Лос-Анджелес Лейкерс" впевнено обіграли "Маямі Хіт" з рахунком 124:114 (29:23, 39:31, 35:39, 21:21), повідомляє Укрінфоорм.

Найрезультативнішими у складі "Лейкерс" стали Леброн Джеймс (33 очки + 9 підбирань + 9 передач) та Ентоні Девіс (32 очки + 14 підбирань), у "Маямі" - Джиммі Батлер (25 очок + 8 підбирань + 13 передач) і Келлі Олінік (24 очки + 9 підбирань).

"Лейкерс" подвоїли перевагу над "Маямі" - 2:0.

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Третій матч серії до чотирьох перемог відбудеться через два дні - в ніч з неділі на понеділок.

Фото: twitter.com/LAKERFANATICS.