В Україні відновлюються змагання з баскетболу

Це перші ігри після семимісячної перерви через пандемію коронавірусу.

Завтра, 3-го жовтня стартує Фінал чотирьох Кубку України з баскетболу. Цим змаганням закриють минулорічний сезон. А вже за тиждень розпочнеться регулярний чемпіонат Суперліги Паріматч і його сьогодні офіційно відкрили в PMHUB, повідомляє Укрінформ.

В лізі виступатиме рекордна кількість команд за останні роки – одинадцять колективів. Одним з «новачків» Суперліги стане найтитулованіший клуб України київський «Будівельник».

Головний тренер збірної України та команди «Київ-Баскет» Айнарс Багатскіс на прес-конференції, присвяченої поновленню сезону, заявив: «Ми стомилися тренуватися, хлопці вже хочуть грати в офіційних матчах». Окрім того, він оголосив про повернення в Україну гравця національної збірної Олександра Мішули. Баскетболіст виступатиме за «Київ-Баскет».

«Ми всі вже скучили за баскетболом, з нетерпінням чекаємо на фінал чотирьох. Враховуючи різні обставини, неможливо сказати, хто буде фаворитом», – сказав Олександр Мішула.

Як повідомляв Укрінформ, виконком Федерації баскетболу України одностайно проголосував за включення київського клубу «Будівельник» в чемпіонат України серед команд Суперліги сезону-2020/2021.