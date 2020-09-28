Виконком ФБУ проголосував за включення "Будівельника" до Суперліги

У понеділок, 28 вересня, виконком Федерації баскетболу України одностайно проголосував за включення київського клубу "Будівельник" в чемпіонат України серед команд Суперліги сезону-2020/2021.

Щоправда, відбудеться це в разі виконання клубом усіх вимог ФІБА, повідомляє пресслужба ФБУ.

"У листі ФБУ "Будівельник" підтвердив готовність взяти участь у наступному сезоні Суперліги, гарантувавши фінансові та організаційні можливості для стабільного фінансування будь-яких витрат клубу. Процедуру погашення боргів клубу узгодили з ФІБА. "Будівельник" вже погасив всі борги за винятком одного, який обіцяє закрити найближчим часом. У цьому випадку клуб стане 11-м учасником Суперліги. Київський клуб має виплатити останній борг до 2 жовтня", - зазначається у повідомленні.

Востаннє 10-разовий чемпіон України "Будівельник" брав участь в елітному дивізіоні у сезоні-2017/2018, після чого отримав бан від ФІБА через заборгованності.

Фото: fbu.ua.