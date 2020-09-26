«Будівельник» погасив борги і готовий грати в Суперлізі – ФБУ

Киян виключили з чемпіонату України в 2018 році в зв'язку з непогашеними боргами перед колишніми гравцями.

Генеральний секретар виконкому Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський заявив сайту ФБУ, що київський «Будівельник» може незабаром повернутися до складу учасників Суперліги.

«Ми отримали листа від «Будівельника», в якому клуб заявляє, що всі борги перед гравцями і тренерами погашені. У цьому листі клуб повідомляє, що готовий грати в чемпіонаті Суперліги.

Якщо не буде боргів, то всі заборони ФІБА будуть зняті. На сьогоднішній день залишився лише один бан, який, за інформацією «Будівельника», знімуть в понеділок.

Якщо виконком прийме рішення допустити команду в Суперлігу, вона матиме право там грати. Коли в 2018 році клуб через борги зняли з чемпіонату спеціальним рішенням, було сказано, що як тільки «Будівельник» вирішить всі свої фінансові проблеми, він має право безпосередньо вийти до Суперліги, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг», - розповів Драбіковський.

«Будівельник» - найтитулованіший клуб в історії українського баскетболу. Кияни 10 разів вигравали чемпіонат України (останній раз у 2017 році). За підсумками розіграшу Суперліги 2017/18 «Будівельник» посів третє місце.

Як повідомляв Укрінформ, новий сезон в чемпіонаті України стартує 10-11 жовтня.