«Будівельник» погасив борги і готовий грати в Суперлізі – ФБУ
Генеральний секретар виконкому Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський заявив сайту ФБУ, що київський «Будівельник» може незабаром повернутися до складу учасників Суперліги.
«Ми отримали листа від «Будівельника», в якому клуб заявляє, що всі борги перед гравцями і тренерами погашені. У цьому листі клуб повідомляє, що готовий грати в чемпіонаті Суперліги.
Якщо не буде боргів, то всі заборони ФІБА будуть зняті. На сьогоднішній день залишився лише один бан, який, за інформацією «Будівельника», знімуть в понеділок.
Якщо виконком прийме рішення допустити команду в Суперлігу, вона матиме право там грати. Коли в 2018 році клуб через борги зняли з чемпіонату спеціальним рішенням, було сказано, що як тільки «Будівельник» вирішить всі свої фінансові проблеми, він має право безпосередньо вийти до Суперліги, не проходячи етапи Першої та Вищої ліг», - розповів Драбіковський.
«Будівельник» - найтитулованіший клуб в історії українського баскетболу. Кияни 10 разів вигравали чемпіонат України (останній раз у 2017 році). За підсумками розіграшу Суперліги 2017/18 «Будівельник» посів третє місце.
Як повідомляв Укрінформ, новий сезон в чемпіонаті України стартує 10-11 жовтня.