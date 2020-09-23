"Дніпро" програв у Лізі чемпіонів і виступить у Кубку Європи ФІБА

Баскетболісти "Дніпра" зазнали поразки у матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від нідерландського клубу "Гронінген".

Результат зустрічі, яка пройшла у Нікосії (Кіпр) - 53:88 (16:26, 10:27, 16:14, 11:21), передає Укрінформ.

Найрезультативнішими гравцями у складі дніпрян стали Анатолій Шундель та Максим Закурдаєв, які набрали по 13 очок.

Тепер чемпіони України зіграють у Кубку Європи ФІБА, де також виступатимуть столичнтй "Київ-Баскет" та "Прометей" з Кам'янського.

Фото: fbu.ua.