"Дніпро" програв у Лізі чемпіонів і виступить у Кубку Європи ФІБА

Укрінформ
Баскетболісти "Дніпра" зазнали  поразки у матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від нідерландського клубу "Гронінген".

Результат зустрічі, яка пройшла у Нікосії (Кіпр) - 53:88 (16:26, 10:27, 16:14, 11:21), передає Укрінформ. 

Найрезультативнішими гравцями у складі дніпрян стали Анатолій Шундель та Максим Закурдаєв, які набрали по 13 очок.

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Тепер чемпіони України зіграють у Кубку Європи ФІБА, де також виступатимуть столичнтй  "Київ-Баскет" та "Прометей" з Кам'янського.

Фото: fbu.ua.

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