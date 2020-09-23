"Денвер" обіграв "Лейкерс" у третьому матчі фіналу Західної конференції НБА

"Денвер Наггетс" завдав поразки "Лос-Анджелес Лейкерс" у третьому матчі фінальної серії плей-офф Західної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч завершилася з рахунком 114:106 (29:27, 34:26, 30:22, 21:21) на користь "Денвера", повідомляє Укрінформ.

У "Наггетс" дабл-дабл в свій актив записали Джамал Мюррей (28 очок + 12 передач) і Нікола Йокич (22 очки + 10 підбирань). А найрезультативнішим гравцем матчу став каліфорнієць Леброн Джеймс, який записав на свій рахунок 30 очок, а також додав до них 10 підбирань і 11 передач, оформивши тріпл-дабл.

Таким чином, команда штату Колорадо скоротила відставання в серії з "Лейкерс" - 1:2.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції НБА "Маямі Хіт" веде в серії з "Бостон Селтікс" - 2:1.

Фото: nba.com/nuggets.