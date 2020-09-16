Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу зіграють 3-4 жовтня

В Южному у півфіналах зіграють «Хімік» - «Київ-Баскет» та «Одеса» - «Дніпро».

Виконком Федерації баскетболу України затвердив дати проведення матчів Фіналу чотирьох Кубка України - 3-4 жовтня.

Як і планувалося, перенесений з березня Фінал чотирьох пройде в Южному, на домашньому майданчику місцевого «Хіміка».

У півфіналі 3 жовтня господарі зустрінуться з «Київ-Баскет», а «Одеса» зіграє з «Дніпром». Фінал відбудеться 4 жовтня.

Чинним володарем Кубка залишається «Дніпро», який у фіналі минулого розіграшу обіграв «Одесу» (74:69).

Старт української Суперліги запланований на 10-11 жовтня. У новому сезоні вищого українського дивізіону, після заявки на чемпіонат «Тернополя», зіграють 10 клубів.