Капітан збірної України Кравцов став гравцем «Дніпра»

Український центровий грав за клуби НБА – «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санз».

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов підписав контракт з «Дніпром», повідомляє клубна сторінка у фейсбуку.

У минулому сезоні українець виступав у чемпіонаті Японії за клуб «Неофінікс». Кравцов набирав 13,8 очка і робив 7,5 підбирань в середньому за 32,6 хвилини на майданчику.

Відзначимо, що українець не виступав у Суперлізі з 2012 року. З того часу Кравцов грав в НБА, чемпіонатах Іспанії, Туреччини, Росії, Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, БК «Дніпро» продовжив на рік контракт з американським розігруючим Генрі Дугатом.

Фото: сайт БК "Неофінікс"