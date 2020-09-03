Капітан збірної України Кравцов став гравцем «Дніпра»
Укрінформ
Український центровий грав за клуби НБА – «Детройт Пістонс» і «Фінікс Санз».
Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов підписав контракт з «Дніпром», повідомляє клубна сторінка у фейсбуку.
У минулому сезоні українець виступав у чемпіонаті Японії за клуб «Неофінікс». Кравцов набирав 13,8 очка і робив 7,5 підбирань в середньому за 32,6 хвилини на майданчику.
Відзначимо, що українець не виступав у Суперлізі з 2012 року. З того часу Кравцов грав в НБА, чемпіонатах Іспанії, Туреччини, Росії, Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, БК «Дніпро» продовжив на рік контракт з американським розігруючим Генрі Дугатом.
Фото: сайт БК "Неофінікс"