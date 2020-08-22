БК "Дніпро" зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА 22-25 вересня
Укрінформ
Баскетболісти "Дніпра" дізналися розклад матчів кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.
Мінітурнір за місце у фінальній частині пройде з 22-го по 25 вересня, повідомляє пресслужба "Дніпра" на сторінці у Facebook.
Місце проведення матчів поки невідоме. Поєдинки мають пройти на майданчику одного з учасників цієї стадії турніру.
У півфіналі кваліфікації "Дніпро" зіграє з голландським "Гронінгеном", в іншому матчі змагатимуться грецький "Іракліс" та кіпрський "Керавнос". Фіналісти визначаться за підсумками однієї гри.
У разі поразки у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Дніпро" продовжить виступи в Кубку Європи, де грають українські команди "Київ-Баскет" і "Прометей" (Кам'янське).
Фото: fbu.ua.