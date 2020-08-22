БК "Дніпро" зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА 22-25 вересня

Баскетболісти "Дніпра" дізналися розклад матчів кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.

Мінітурнір за місце у фінальній частині пройде з 22-го по 25 вересня, повідомляє пресслужба "Дніпра" на сторінці у Facebook.

Місце проведення матчів поки невідоме. Поєдинки мають пройти на майданчику одного з учасників цієї стадії турніру.

У півфіналі кваліфікації "Дніпро" зіграє з голландським "Гронінгеном", в іншому матчі змагатимуться грецький "Іракліс" та кіпрський "Керавнос". Фіналісти визначаться за підсумками однієї гри.

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У разі поразки у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів "Дніпро" продовжить виступи в Кубку Європи, де грають українські команди "Київ-Баскет" і "Прометей" (Кам'янське).

Фото: fbu.ua.