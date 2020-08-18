Українські баскетболісти отримали суперників у Кубку Європи ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу провела у вівторок жеребкування Кубка Європи ФІБА.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, в основному раунді турніру стартуватимуть українські команди "Київ-Баскет, та "Прометей" з Кам'янського, які розпочнуть боротьбу за трофей в одній групі, передає Укрінформ.

"У квартеті B Кубка Європи гратимуть "Київ-Баскет", "Прометей", болгарський клуб "Рильський спортіст" та переможець пари кваліфікації Ліги чемпіонів "Балкан" (Болгарія) – "Цмоки-Мінськ" (Білорусь), якщо він не проб’ється до Ліги чемпіонів. Якщо переможець цього дуету у підсумку кваліфікується до ЛЧ, у групі B Кубка Європи гратиме лише три команди", - зазначається у повідомленні.

Потенційних суперників у Кубку Європи ФІБА (на випадок невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів) також отримав "Дніпро". Якщо він програє нідерландському Гронінгену у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, то в Кубку Європи ФІБА гратиме у групі E, де суперниками будуть невдахи кваліфікації Ліги чемпіонів "Монс" (Бельгія) - "Анвіл" (Польща), "Спортинг" (Португалія) – "Фрібург" (Швейцарія), а також британський клуб "Лондон Лайонз".

У випадку, якщо "Дніпро" поступиться у фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів, у Кубку Європи він виступатиме у квартеті F, де опонентами будуть чорногорський "Морнар", нідерландський "Ден Босх" та білоруський "Борисфен".

Фото: fiba.basketball.