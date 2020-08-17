Баскетболістки "Прометея" отримали суперниць у Єврокубку ФІБА

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування жіночих єврокубкових турнірів нового сезону.

Суперницями української команди "Прометей" з Кам'янського, яка виступає у Єврокубку, будуть баскетболістки "Кайсері" (Туреччина), а також двох угорських клубів - "Саксард" та "Дьйор", повідомляє Укрінформ.

Жеребкування нового сезону Кубка Європи ФІБА у чоловіків пройде у вівторок, 18 серпня. Від України в турнірі гарантовано виступлять "Київ-Баскет" та "Прометей". Приєднатися до них також може й "Дніпро", якщо не пройде кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Фото: fiba.basketball.