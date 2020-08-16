Визначились усі пари плей-офф НБА
Стали відомі всі пари першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації (НБА), повідомляє Укрінформ.
Регулярний сезон в Східній конференції виграли баскетболісти «Мілуокі Бакс», на Заході першими фінішували «Лос-Анджелес Лейкерс».
Західна конференція
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трейл Блейзерс»
«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс»
«Х'юстон Рокетс» - «Оклахома-Сіті Тандер»
«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз»
Східна конференція
«Філадельфія 76ерс» - «Бостон Селтікс»
«Маямі Хіт» - «Індіана Пейсерс»
«Бруклін Нетс» - «Торонто Репторс»
«Мілуокі Бакс» - «Орландо Меджік».
Плей-офф НБА стартує вже завтра ввечері. О 20:30 за київським часом свій матч почнуть «Денвер Наггетс» і «Юта Джаз». Старт фінальної серії запланований на 30 вересня.