Визначились усі пари плей-офф НБА

«Лейкерс» стартує проти «Портленда», «Мілуокі» - проти «Орландо».

Стали відомі всі пари першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації (НБА), повідомляє Укрінформ.

Регулярний сезон в Східній конференції виграли баскетболісти «Мілуокі Бакс», на Заході першими фінішували «Лос-Анджелес Лейкерс».

Західна конференція

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трейл Блейзерс»

«Лос-Анджелес Кліпперс» - «Даллас Маверікс»

«Х'юстон Рокетс» - «Оклахома-Сіті Тандер»

«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз»

Східна конференція

«Філадельфія 76ерс» - «Бостон Селтікс»

«Маямі Хіт» - «Індіана Пейсерс»

«Бруклін Нетс» - «Торонто Репторс»

«Мілуокі Бакс» - «Орландо Меджік».

Плей-офф НБА стартує вже завтра ввечері. О 20:30 за київським часом свій матч почнуть «Денвер Наггетс» і «Юта Джаз». Старт фінальної серії запланований на 30 вересня.