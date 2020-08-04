Баскетболісти "Лейкерс" виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років

"Лос-Анджелес Лейкерс" забезпечив собі перше місце турнірної таблиці Західної конференції регулярного чемпіонату північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

У черговому матчі "Лейкерс" обіграв суперників із "Юта Джаз" - 116:108 (24:24, 34:32, 28:20, 30:32), повідомляє Укрінформ.

На даний момент в активі "Лейкерс" 51 перемога при 15 поразках в чемпіонаті.

"Лейкерс" став переможцем конференції в регулярному чемпіонаті вперше з сезону-2009/10, за підсумками якого він став чемпіоном ліги.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

"Майамі" - "Торонто" - 103:107 (17:23, 27:25, 35:36, 24:23)

"Вашингтон" - "Індіана" - 100:111 (21:20, 26:36, 21:34 32:21)

"Оклахома-Сіті" - "Денвер" - 113:121 OT (22:23 29:27, 30:28, 28:31, 4:12)

"Нью-Орлеан" - "Мемфіс" - 109:99 (26:22, 32:29, 21:23, 30:25)

"Філадельфія" - "Сан-Антоніо Сперс" - 132:130 (35:32, 29:30, 35:25, 33:43).

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Фото: Reuters.