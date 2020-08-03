НБА: "Сакраменто" без Леня програв "Орландо"
Укрінформ
У північноамериканської Національної баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові після рестарту матчі регулярного чемпіонату.
"Сакраменто Кінгз" без українського центрового Олексія Леня програв "Орландо Меджік" - 116:132 (26:44, 28:34, 24:35, 38:19), повідомляє Укрінформ.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
"Мемфіс Гріззліс" - "Сан-Антоніо Сперс" - 106:108 (25:31, 29:28, 22:26 30:23)
"Бостон Селтікс" - "Портленд ТрейлБлейзерс" - 128:124 (37:24, 30:24, 27:38, 34:38)
«Бруклін» - "Вашингтон Візардс" - 118:110 (24:21, 30:33, 29:31, 35:25)
"Х'юстон Рокетс" - "Мілуокі Бакс" - 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26)
"Фінікс Санз" - "Даллас Маверікс" - 117:115 (23:35, 37:38, 36:19, 21:23).