"Київ-Баскет" підписав контракт із динамівкою Цюбик

Чинні чемпіонки Суперліги України баскетболістки столичного клубу "Київ-Баскет" підсилилися гравцем київського "Динамо-НПУ" Наталією Цюбик.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Упродовж останніх п’яти сезонів 22-річний форвард провела у складі динамівського клубу більше ста зустрічей.

В останньому сезоні Цюбик взяла участь у 7 поєдинках, набираючи в середньому 11,4 очка (3,1 підбирань та 1,1 передачі).

Фото: ФБУ.