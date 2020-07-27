"Київ-Баскет" подовжив угоду з центровим Коренюком
Укрінформ
"Київ-Баскет" продовжує формування складу головної клубної команди на новий сезон.
Наступним у оновленому ростері став 26-річний український центровий Владислав Коренюк, угоду з яким подовжили ще на один сезон, повідомляє пресслужба столичного баскетбольного клубу.
Минулого року Владислав приєднався до "Київ-Баскета" в листопаді. Сезон він розпочинав у французькому "Сан-Квентіні".
В українській Суперлізі гравець набирав 7,8 очка, робив 4,1 підбирання та 0,6 передачі у середньому за матч .
Коренюк став шостим гравцем "Київ-Баскета", з яким подовжено угоду. До цього столичний клуб зберіг у складі Павла Крутоуса, Сергія Павлова, Юрія Кондракова, Богдана Близнюка та Іллю Зайця. До команди також приєднались новачки Євген Сахнюк, Артем Ковальов, Брендон Янг та Брюс Мейсі.
Фото: kyiv-basket.com.ua.