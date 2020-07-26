"Сакраменто" без Леня поступився "Мілуокі" в контрольному матчі НБА

В Орландо відбулися чергові контрольні поєдинки Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед рестартом сезону.

"Сакраменто Кінгз" без українського центрового Олексія Леня зазнав поразки від "Мілуокі Бакс" - 123:131 (33:38, 27:42, 32:29, 31:22), повідомляє Укрінформ.

В інших матчах дня "Орландо Меджік" поступився "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:119 (19:35, 28:25, 40:29, 25:30), "Юта Джаз" вирвав перемогу у "Маямі Хіт" - 101:99 (28:25, 19:22, 28:26, 26:26), "Сан-Антоніо Сперс" програв "Бруклін Нетс" - 119:124 (28:25, 29:32, 31:39, 31:28), "Вашингтон Візардс" - "Лос-Анджелес Кліпперс" - 100:105 (24:30, 37:28, 23:18 16:29) а "Новий Орлеан Пеліканс" взяв гору над "Денвер Наггетс" - 119:104 (33:20, 30:32, 22:23 34:29).

Кожна з 22 команд - учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону, запланованому на 30 липня.

Фото: nba.com/bucks.