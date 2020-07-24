Багатскіс: Збір у Києві - нагода для баскетболістів увійти в сезон

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про мету збОру національної команди, який триватиме у Києві 3-14 серпня.

Під час цих тренувань гравці мають добру нагоду пригадати "принципи захисту та концепцію нападу" і підготуватися до сезону, зазначив наставник в інтерв'ю пресслужбі ФБУ.

"Мета збору - зібрати кістяк національної команди і пригадати те, що ми робили минулого літа та тиждень у лютому. Пригадати наші принципи захисту та концепцію нападу. Ну й особистий контакт, звичайно. Всі ми скучили за баскетболом, і це буде добра нагода для гравців протягом цих двох тижнів підготуватись до сезону. Дякую ФБУ за те, що вдалося знайти кошти на проведення збору, який був моїм капризом. Ми зможемо подивитись на хлопців. Можливо, деякі гравці зробили хорошу домашню роботу, стали міцнішими фізично, і буде відразу видно, хто займався протягом карантину", - сказав Багатскіс.

Він також розповів про те, хто з баскетболістів братиме участь у зборі національної команди.

"Я не говорю про наших "американців" - немає Святослава Михайлюка та Олексія Леня, але це було очікувано. Минулого літа Свят був з нами, виконав хороший обсяг роботи, а цього літа не буде Артема Пустового та Володимира Геруна. Всі інші приїдуть на збір. Це - найкращі гравці України та декілька молодих талановитих баскетболістів, в яких я бачу майбутнє українського баскетболу", - заявив головний тренер.

Фото: fbu.ua.