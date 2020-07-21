Баскетбол: визначився склад чоловічої команди України на київський збір
Команда проведе тренування у Києві 3-14 серпня, повідомляє пресслужба ФБУ.
До складу збірної увійшли 16 баскетболістів:
захисники - Денис Лукашов ("Прометей", Україна), Ілля Сидоров ("Прометей", Україна), Віталій Зотов ("Хімік", Україна), Олександр Мішула (вільний агент), Олександр Кобець (вільний агент), Олександр Липовий ("Промітеас", Греція), Богдан Близнюк ("Київ-Баскет", Україна), Кирило Марченко ("Хімік", Україна);
форварди - Павло Крутоус ("Київ-Баскет", Україна), Андрій Войналович ("Хімік", Україна), В’ячеслав Бобров ("Фуенлабрада", Іспанія), Сергій Павлов ("Київ-Баскет", Україна);
центрові - В’ячеслав Петров ("Прометей", Україна), В’ячеслав Кравцов (вільний агент), Владислав Коренюк (вільний агент), Дмитро Скапінцев ("Черкаські Мавпи", Україна).
Асистенти головного тренера - Віталій Степановський, Максим Міхельсон.
Нагадаємо, наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.
Фото: fbu.ua.