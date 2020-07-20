Українець Лень поновив тренування у складі клубу НБА "Сакраменто Кінгз"

Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень вийшов з карантину і готується з командою до рестарту сезону.

Дебютну гру в Орландо, де зіграють усі матчі сезону, що залишилися, Кінгз проведе 1 серпня проти "Сан-Антоніо Сперс", повідомляє пресслужба ФБУ.

Лень захворів на коронавірус наприкінці червня і через хворобу тривалий час не міг приїхати до розташування "Сакраменто" в Орландо.

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Додамо, що нинішнього сезону українець набирав у складі "Сакраменто" в середньому 6,6 очка, робив 7,1 підбирання та 1,4 блок-шота за 16,7 хвилини.

Фото: fbu.ua.