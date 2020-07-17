Олексій Лень отримав дозвіл взяти участь в рестарті сезону НБА

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав дозвіл прибути в розташування команди в Орландо для участі в рестарты сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Про це повідомляє basket.com.ua.

В кінці червня у Леня був виявлений коронавірус. Український центровий тривалий час лікувався від хвороби і зміг приїхати в Орландо тільки в четвер увечері. Ще двоє заражених зі складу "Сакраменто" Бадді Хілд і Джабарі Паркер зробили це раніше.

"Подивимося на фізичну форму Леня. Ймовірно, чекає багато роботи по приведенню кондицій в порядок. Лень нічого не робив як мінімум з моменту потрапляння в протокол заражених 21 червня. Це було давно. Коли мова йде про" великих "гравців, ми повинні переконатися, що він нормально працює ногами і відчуває легкість в рухах, перш ніж дозволимо будь-які види контактних вправ", - заявив головний тренер "Кінгз" Люк Волтон.

Після прибуття в Орландо Лень пішов на карантин в свою кімнату в очікуванні двох негативних тестів на коронавірус. Харрісон Барнс залишається єдиним зараженим гравцем "Кінгз", який поки не отримав дозвіл приєднатися до команди.