У "Київ-Баскеті" виступатиме американець Мессі

30-річний американський атакувальний хисник Брюс Мессі наступного баскетбольного сезону виступатиме у клубі української Суперліги "Київ-Баскет".

Про підписання контракту повідомляє пресслужба столичної команди.

"Останні два сезони легіонер також провів в Україні, виступаючи у Суперлізі за БК "Одеса". У попередньому сезоні Брюс Мессі провів 24 матчі за одеситів, у середньому за гру набираючи 20,4 очка, роблячи 4,6 підбирання та 4,3 передачі. У грудні минулого року американець був визнаний MVP тижня у Суперлізі, а також ставав кращим гравцем чемпіонату у січні", - зазначається у повідомленні.

До переїзду в Україну Мессі виступав у США, але до рівня НБА не дійшов. У його активі матч в в G-Лізі та канадській NBL.

"Київ-Баскет" посів друге місце за підсумками достроково сезону, що завершився у Суперлізі. Чемпіонат не дограли через пандемію коронавірусу.

Новий сезон в Україні стартує 3-4 жовтня "Фіналом чотирьох" національного Кубка. Суперліга розпочне матчі 10-11 жовтня. В елітному дивізіоні візьмуть участь 10 команд.

Фото: bcdynamo.odessa.ua.