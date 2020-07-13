Бігмен збірної України Петров гратиме за БК "Прометей"

Президент "Прометея" Володимир Дубинський оголосив про те, що баскетбольний клуб з Кам'янського підписав контракт з центровим збірної України та столичної команди "Київ-Баскет" В'ячеславом Петровим.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Минулого сезону 25-річний Петров відіграв за киян 23 поєдинки у регулярному чемпіонаті Суперліги. На його рахунку 12,6 очка, 6,0 підбирання та 3,5 передачі за 24 перебування майданчику у середньому за гру.

У матчах Кубка Європи ФІБА бігмен взяв участь в 14-ти матчах (23,7 хвилини, 9,1 очка, 5,3 підбирання та 3,5 передачі).

За словами Володимира Дубинського, незабаром "Прометей" завершить комплектацію складу підписанням американського захисника.

Фото: fbu.ua.