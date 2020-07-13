БК "Дніпро" подовжив контракт з Дмитром Глєбовим

Баскетбольний форвард Дмитро Глєбов продовжить захищати кольори "Дніпра" у сезоні-2020/2021.

Переможець української Суперліги подовжив контракт 31-річним гравцем, повідомляє пресслужба "Дніпра".

Минулого чемпіонату Суперліги баскетболіст у 24-х матчах у середньому набирав по 8,4 очка, робив 3,2 підбирання, 3 передачі за 24,32 хвилини на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА Глєбов мав 8,3 очка, 2,5 підбирання, 2,3 передачі у 8-ми іграх за 21,9 хвилини на паркеті.

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Наступний сезон стане для Дмитра п'ятим у складі "Дніпра".

Фото: bcdnipro.com.