Стали відомі усі учасники української баскетбольної Суперліги
Укрінформ
Федерація баскетболу України прийняла рішення включити БК "Тернопіль" до складу учасників чоловічої Суперліги.
Таким чином, в елітному дивізіоні чемпіонату України гратимуть 10 команд, повідомляє пресслужба ФБУ.
10 клубів - найбільша кількість команд у Суперлізі за останні чотири сезони. У чемпіонаті 2017/2018 та 2018/2019 років виступали 8 клубів, минулого сезону - 9.
Останнім представником Заходу України в елітному дивізіоні був клуб "Волиньбаскет", який посів 8-ме місце в регулярному чемпіонаті-2015/2016.
Склад учасників чоловічої Суперліги-2020/2021:
"Дніпро", "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське), "Хімік" (Южне), "Одеса", "Черкаські Мавпи", "Миколаїв", "Запоріжжя", "Харківські Соколи" та "Тернопіль".
Фото: fbu.ua.