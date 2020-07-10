"Прометей" повернув в Україну відомого американського баскетболіста

Баскетбольний клуб Суперліги "Прометей" з Кам`янського повернув до України американського ексфорварда київського "Будівельника" Ді Джея Стефенса.

Президент "Прометея" Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з баскетболістом після складних переговорів, інформує пресслужба ФБУ.

Останні два сезони 29-річний Стефенс виступав за французький "Ле Ман", у складі якого виграв чемпіонський титул та двічі перемагав у конкурсах данків на "Матчі зірок" чемпіонату.

У складі "Будівельника" Стефенс виборов титул чемпіона України сезону-2016/2017. Тоді американець зіграв за киян 18 матчів. У середньому він набирав 13,1 очка, робив 5,9 підбирання, та 1,6 передачі за поєдинок.

Фото: fbu.ua.