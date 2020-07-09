БК "Запоріжжя" уклав угоду з литовським форвардом Маяскусом

Баскетбольний клуб чоловічої української Суперліги "Запоріжжя" повідомив про досягнення угоди з литовським важким форвардом Аурімасом Маяскусом.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Контракт розрахований на один рік.

27-річний баскетболіст виступав за клуби "Белград Динамик" (Сербия), "Паланга Куршіай" (Литва),"Нардвик УМФН" (Исландия), юніорські збірні Литви.

Окрім позиції важкого форварда, Аурімас може зіграти ще й п`ятим номером. Саме на позиції центрового він провів останній європейський сезон в Ісландії.

Нагадаємо, раніше склад "Запоріжжя" поповнили Андрій Грицак, Віталій Мальчевський та Олександр Сизов.

Фото: fbu.ua.