БК "Запоріжжя" уклав угоду з литовським форвардом Маяскусом
Укрінформ
Баскетбольний клуб чоловічої української Суперліги "Запоріжжя" повідомив про досягнення угоди з литовським важким форвардом Аурімасом Маяскусом.
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Контракт розрахований на один рік.
27-річний баскетболіст виступав за клуби "Белград Динамик" (Сербия), "Паланга Куршіай" (Литва),"Нардвик УМФН" (Исландия), юніорські збірні Литви.
Окрім позиції важкого форварда, Аурімас може зіграти ще й п`ятим номером. Саме на позиції центрового він провів останній європейський сезон в Ісландії.
Нагадаємо, раніше склад "Запоріжжя" поповнили Андрій Грицак, Віталій Мальчевський та Олександр Сизов.
Фото: fbu.ua.