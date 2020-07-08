Баскетбол: 2-й тур чемпіонату України 3х3 прийме Одеса

Баскетбол: 2-й тур чемпіонату України 3х3 прийме Одеса

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Укрінформ
Ігри відбудуться 18 липня на базі ФСТ «Динамо».

Федерація баскетболу України розпочала сезон чемпіонату України 3х3. Перший тур прийняв столичний Гідропарк.  Другий тур чемпіонату України відбудеться на Півдні, а його господарем стане Одеса. Ігри відбудуться 18 липня на базі ФСТ «Динамо», повідомляє Укрінформ.

Вже стартувала реєстрація на потужний турнір, вона триватиме до 15-го липня: Зареєструй команду на II тур чемпіонату України 3х3

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Варто відзначити, що путівку в основну сітку турніру напряму отримують переможці чемпіонатів областей Південного регіону, а також збірні України 3х3, які мають Wildcard від ФБУ. Якщо обласних етапів у регіоні буде зіграно менше восьми володарі решти путівок будуть визначені у кваліфікації, там же буде розіграно і ще 4 путівки до основної сітки чемпіонату України.

Нагадаємо, що система визначення літнього чемпіона України, в основі якої лежить регіональний принцип, включає у себе чотири тури та Суперфінал. Регіональні тури мають відповідні назви (Центр, Південь, Захід, Схід). Потрапити на один із чотирьох регіональних турів мають можливість переможці обласних етапів, а також команди, що пробилися з сита кваліфікації. Першим етапом є обласні (відбіркові) змагання де команди у своїх областях визначатимуть учасників великого регіонального старту, який буде одним із турів чемпіонату України 3х3. Переможець кожного обласного турніру отримує по одній путівці у тур чемпіонату України свого регіону. 

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Через умови адаптивного карантину в Україні в основній сітці турніру в Одесі візьмуть участь не більше 12-ти команд, а самі матчі відбуватимуться без глядачів. Призовий фонд чоловічого старту становитиме 50 тисяч гривень від преміум спонсора чемпіонату України – адвокатського об'єднання «Еквіта». Жінки розіграють між собою призовий фонд у 10 тисяч гривень. Реєстрація на тур відкривається 6 липня і триватиме до 13 липня.

Розклад Регіональних турів чемпіонату України (оновлено):

28.06. 2020 Центр (Київ)

18.07 Південь (Одеса)

2.08 Схід

15.08 Захід

24.08 Суперфінал чемпіонату України 3х3

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