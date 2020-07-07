Збірні України зіграють на чемпіонаті Європи 3х3 в Антверпені

ФІБА оголосила про рестарт сезону у баскетболі 3х3 та проведення чемпіонату Європи, який з 24-го по 26 вересня нинішнього року прийматиме бельгійський Антверпен.

Були сформовані списки учасників Євро-2020 у чоловічій та жіночій сітках, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Чоловіки - Україна, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Нідерланди, Польща, Румунія, Росія, Сербія.

Жінки - Україна, Бельгія, Білорусь, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Нідерланди, Польща, Румунія, Росія.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу кваліфікаційні турніри були скасовані. Тепер до 10 команд у чоловічій та жіночій сітках, які потрапили до основної частини змагань напряму, додалися ще по дві збірні відповідно до рейтингу.

Фото: fbu.ua.