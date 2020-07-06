БК "Дніпро" подовжив контракт з капітаном команди Тимофеєнком

Переможець українскої баскетбольної Суперліги "Дніпро" підписав новий контракт на сезон-2020/2021 зі своїм капітаном - форвардом Станіславом Тимофеєнком.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Минулого сезону кіпітан "Дніпра" зіграв у Суперлізі 23 поєдинки, в яких в середньому набирав по 11,5 очка, робив 5,0 підбирання та 1.9 передачі за 24,36 хвилини на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА у восьми іграх в активі Тимофеєнка 11,5 очка, 5,1 підбирання, 2,0 передачі за 24,5 хвилини у середньому за матч.

Фото: fbu.ua.