Баскетбол: Ягупова та Науменко повернулися в турецький "Чукурова"

Баскетболістки жіночої збірної України Аліна Ягупова та Людмила Науменко підписали контракти на сезон 2020/2021 з турецьким клубом "Чукурова", за який раніше вже виступали.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Минулий сезон Аліна Ягупова провела в іншому турецькому клубі "Фенербахче", у складі якого була визнана MVP в жіночій Євролізі. У 18 матчах минулого сезону чемпіонату Туреччини Ягупова набирала в середньому 18,9 очка, робила 5,0 підбору, 4,2 передачі і 1,9 перехоплення.

Також українка відіграла 13 матчів в Євролізі, набираючи 21,3 очка, роблячи 5,7 підбирання, 5,4 передачі і 1,9 перехоплення.

Близько місяця тому була інформація, що Ягупова та Науменко продовжать кар'єру в середняку чемпіонату Росії "Динамо" з Новосибірська.

На фото: Аліна Ягупова (Укрінформ).