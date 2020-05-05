Ягупова: Минулий баскетбольний сезон став найуспішнішим у моїй кар'єрі

Днями капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова була визнана MVP Євроліги за результативні виступи у складі турецького клубу "Фенербахче".

Нині Аліна перебуває в Україні і чекає на завершення карантину та поновлення чемпіонату Туреччини. Вона розповіла, що минулий сезон був найуспішнішим в її кар'єрі, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Це був найуспішніший сезон. Паралельно грала у двох неймовірно сильних лігах - чемпіонаті Туреччини та Євролізі. Наклалася й велика кількість перельотів по усій Європі. Календар був непростим, але я рада, що цей відрізок зуміла пройти дуже добре", - зазначила баскетболістка.

Вона також оцінила виступ національної збірної України, яка провела два матчі кваліфікації чемпіонату Європи, в яких поступилася на виїзді тельгійкам та переграла вдома Португалію.

"Витуп був неоднозначним. Ми виграли один матч і один програли. Разом з тим, не скажу, що комада втратила своє, бо Бельгія однозначно була фаворитом у нашій парі. Їхня збірна дуже хороша, має збалансований і титулований склад. Грати на рівних з бельгійками під силу лише одиницям. Щодо матчу проти Потругалії, то він був доволі цікавим. Ми зуміли виграти і залишити за собою нормальну турнірну ситуацію. Мені цей матч у Харкові запам’ятався уболівальниками. Була дуже класна атмосфера у залі, а після гри глядачі, ще довго не відпускали нас: фото, автографи... Було дуже приємно", - розповіла Аліна Ягупова.

Фото: fbu.ua.