НБА: Лень допоміг «Сакраменто» обіграти «Новий Орлеан»

Наш баскетболіст зіграв вже другий матч після коронавірусу.

Український центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти в матчі НБА «Новий Орлеан Пеліканс» (140:125), повідомляє Укрінформ.

Лень провів на майданчику 14 з половиною хвилин. За цей час центровий набрав вісім очок, зробив шість підборів і одне перехоплення. Також Лень припустився трьох втрат і зробив два фоли.

«Сакраменто» здобув першу перемогу після рестарту сезону в НБА. Нагадаємо, НБА дограє сезон в Орландо. Наступний матч «Сакраменто» проведе в ніч з 7 на 8 серпня проти «Бруклін Нетс».

Як повідомляв Укрінформ, це другий матч Леня після перенесеної коронавірусної хвороби. Українець набрав три очки в матчі з «Даллас Маверікс» (110:114 ОТ).