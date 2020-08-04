НБА: Лень готовий повернутися на майданчик у наступному матчі "Сакраменто"
Укрінформ
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень може зіграти в наступному матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Даллас Маверікс".
Про це повідомляє cbssports.com.
Лень пропустив два перші матчі рестарту НБА, оскільки не набрав форму після зараження коронавірусом. В останні дні Лень домігся прогресу в плані фізичної форми, тому Кінгз змінили його статус в протоколі на "сумнівний".
У разі виходу на майданчик Лень буде третім центровим "Кінгз" у заявці разом із Рішоном Холмсом та Гаррі Джайлзом.
Раніше повідомлялося, що баскетболісти "Лейкерс" вперше за 10 років виграли Західну конференцію НБА.
Фото: НБА.