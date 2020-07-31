За БК "Харківські Соколи" гратиме американець Граф

Американський захисник Деджуан Граф наступного сезоні виступатиме за баскетбольний клуб української Суперліги "Харківські Соколи".

27-річний гравець підписав контракт на один сезон, повідомляє пресслужба харківського команди.

Граф - випускник Центрального університету Північної Кароліни. Після цього виступав за хорватський клуб вищого дивізіону "Алкар" та команду другої німецької Бундесліги "Кірхгайм Найтс".

У Німеччині баскетболіст провів два сезоні й набирав 12,3 очка, робив 5,5 передачі та 2,3 підбирання у середньому за гру.

Фото: sokoly.club.