Баскетбол: "Харківські Соколи" посилилися форвардом "Прометея"

Клуб баскетбольної Суперліги України "Харківські Соколи" оголосив про підписання 28-річного форварда Олександра Місяця.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Минулого сезону вихованець "Дніпра" захищав кольори "Прометея" з Кам'янського, в складі якого відіграв 20 матчів і, отримуючи лише 8 хвилин ігрового часу, набирав в середньому 1,9 очка, роблячи по 0,5 підбора і 0,5 передачі.

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Місяць в Суперлізі також виступав за "Дніпро" і "Будівельник". Форвард став другим новачком "Харківських Соколів", які раніше підписали молодого форварда Іллю Нємцу, а також продовжили Ігоря Бояркіна, Олександра Тарасенка та Антона Мусієнка.

На фото: Олександр Місяць (facebook).